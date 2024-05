Auf Patrouille mit der Wasserschutzpolizei „Je wärmer der Sommer, desto mehr Badetote“

Die Wache der Wasserschutzpolizei befindet sich in Düsseldorf nur wenige Meter entfernt vom sogenannten Paradiesstrand, an dem es an warmen Tagen meistens sehr voll ist. Trotz Warnhinweisen und bereits etlichen Ertrunkenen im Rhein gehen auch dort nach wie vor Menschen zum Baden in den Fluss, während nur wenige Meter entfernt schwere Binnenschiffe vorbeifahren; dadurch kann eine gefährliche Sogwirkung entstehen, die selbst Badende im Uferbereich mitreißen kann. „Ich sehe da regelmäßig Kinder im kaum knöcheltiefen Wasser am Ufer stehen, während ihre Eltern am Strand liegen und in ihre Handys schauen“, so ein leitender Polizeibeamter der Wasserschutzpolizei. „Das ist extrem leichtsinnig, weil trügerisch. Die Sogwirkung der vorbeifahrenden Schiffe kann extrem gefährlich werden. Kinder haben dann keine Chance mehr.“