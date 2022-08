Badeunfälle in NRW : Warum Luftmatratzen zur Todesfalle werden können

Das Liegen auf einer Luftmatratze mitten auf dem See kann gefährlich sein. Foto: dpa/Stefan Sauer

Düsseldorf Das Liegen auf Luftmatratzen mitten auf dem See kann gefährlich sein, warnt der DLRG. Es gab auch in NRW in diesem Sommer bereits tödliche Unfälle. Die Lebensretter erklären, worin die Risiken liegen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft spricht von auffällig vielen Badeunfällen in diesem Sommer.