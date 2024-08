Fünf goldene Regeln Wie rettet man einen Ertrinkenden?

Sobald das Wetter besser wird, zieht es die Menschen zum Abkühlen ans Wasser. Jeden Sommer geraten Badende dabei in Not und es kommt zu tödlichen Unfällen. Wer einem ertrinkenden Menschen helfen will, sollte einige Verhaltensweisen beachten. Diese Regeln der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Landesverband Westfalen, gelten für stehende Gewässer – Seen und Schwimmbäder – und ausdrücklich nicht für Flüsse.