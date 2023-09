Auch bundesweit gab es einen Rückgang Deutlich weniger Badetote in NRW in der Saison 2023

17 Menschen ertranken zwischen Januar und dem 10. September in Flüssen, die sich damit wie im Vorjahr erneut als gefährlichste Badegewässer erwiesen. Zehn Menschen kamen in Seen ums Leben, sechs in Kanälen und zwei in Teichen. In einem Fall blieb die Art des Gewässers mit „Sonstiges“ unklar. 29 Badetote waren männlich, sieben weiblich.