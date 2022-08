Badeunfälle in NRW : Warum Luftmatratzen zur Todesfalle werden können

Das Liegen auf einer Luftmatratze mitten auf dem See kann gefährlich sein. Foto: dpa/Stefan Sauer

Düsseldorf Das Liegen auf Luftmatratzen mitten auf dem See kann gefährlich sein, warnt der DLRG. Es gab bereits tödliche Unfälle. Die Lebensretter erklären, worin die Risiken liegen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft spricht von auffällig vielen Badeunfällen in diesem Sommer.

Am vergangenen Sonntag sind in einem Kiesteich in Porta Westfalica die Leichen von zwei Menschen gefunden worden, nach denen nach einem Badeunfall mit Drohnen, Sonarbooten und Tauchern gesucht worden war. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass die 26-jährige Frau und der 27-jährige Mann auf dem See von einer Luftmatratze abgerutscht und dann im Wasser untergegangen sind. Auch aus dem Masurensee in Duisburg konnte ein Mann vor wenigen Tagen nur noch tot geborgen werden; auch er soll von einer Luftmatratze ins Wasser gerutscht und dann ertrunken sein.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft. (DLRG) kennt diese Problematik und warnt vor den Risiken, die Luftmatratzen mit sich bringen können. „Tatsächlich ist es leider so, dass es immer wieder zu Badeunfällen mit Luftmatratzen auf Seen kommt – vor allem wenn sich Nichtschwimmer und schlechte Schwimmer darauf hinaus auf den See wagen“, sagt Paul Kemper, Sprecher des DLRG Westfalen. „Wenn sie dann runterrutschen, ist es meist zu spät für sie. Aus unserer Sicht ist es nicht zu verstehen, dass Menschen solche Risiken eingehen“, sagt er. Aber auch für Schwimmer sei das Liegen auf Luftmatratzen bei Hitze mitten auf dem See gefährlich. „Sie bekommen dort die pralle Sonne ab; nicht nur die Sonnenstrahlen, sondern auch die Reflexionen von der Wasseroberfläche. Der See wird regelrecht zu einem Grill – und in dem liegt man dann auf der Luftmatratze“, so Kemper. „Und wenn man dann ins Wasser geht, kann man einen Schock, einen Krampf und Kreislaufprobleme bekommen“, betont der Rettungsschwimmer. Vielen sei nicht bewusst, dass in Seen unterschiedliche Temperaturen herrschen würden. „Es kann auf der Wasseroberfläche warm sein. 30 Zentimeter tiefer kann es aber schon sehr kalt sein. Und das kann zu Problemen für Menschen führen – etwa mit Kreislaufproblemen“, so der DLRG-Sprecher.

Die Statistik zu den diesjährigen Badeunfällen in NRW liegt noch nicht vor; die Deutsche Polizeigewerkschaft geht aber davon aus, dass es in diesem Sommer schon viele gewesen sind. „Aus den Meldungen, die uns vorliegen, geht hervor, dass es in diesem Jahr bislang schon auffallend viele Badetote gegeben hat“, sagt Erich Rettinghaus, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Das ist schon auffallend. Auffallend ist auch, dass bei den Unfällen auch Luftmatratzen immer wieder eine Rolle spielen“, so Rettinghaus.

Anlässlich der hohen Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag warnen Verbände wie die DLRG weiter eindringlich vor dem Schwimmen in Flüssen wie dem Rhein und nicht beaufsichtigten Seen. „Flüsse und Seen sind nach wie vor die größten Gefahrenquellen“, sagte ein Sprecher der DLRG. Nur vergleichsweise wenige Gewässerstellen werden von Rettungsschwimmern bewacht. Das Risiko, dort zu ertrinken, sei deshalb um ein Vielfaches höher als an Küsten oder in Schwimmbädern, wo es Bademeister und Rettungsschwimmer gebe, so der DLRG-Sprecher.

Nach Angaben der Polizei enden trotz unermüdlicher Warnungen jedes Jahr mehrere Schwimmversuche oder waghalsige Mutproben in Flüssen tödlich Auch wer nur bis zu den Knien am Ufer im Wasser steht, kann durch die unvorhersehbaren Strömungen hineingezogen werden. Die Chancen, lebend wieder aus dem Rhein zu kommen, sind gering“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei zu den Gefahren des Flusses. Die Wasserschutzpolizei in Duisburg warnt davor, von Brücken zu springen, Schiffe anzuschwimmen, auf Schiffe zu klettern und im Bereich von Schleusen, Wehren, Brücken und Hafenanlagen ins Wasser zu gehen. Die DLRG führt Unglücke zum Teil gerade auch auf diesen gefährlichen Leichtsinn zurück. Die Gefahr in den Gewässern werde häufig unterschätzt, heißt es vom DLRG. Gerade das Schwimmen in Flüssen wie dem Rhein sei extrem gefährlich. Demnach besteht eine große Gefahr durch vorbeifahrende Schiffe die einen Sog erzeugen können, in den man geraten kann. Darüber hinaus bildeten sich durch die Steinaufschüttungen im Rhein immer wieder strudelartige Strömungen. Laut DLRG besteht keine Chance, gegen die Strömung anzuschwimmen.

(csh)