DLRG-Zwischenbilanz 2024 Bereits 42 Menschen in NRW ertrunken

Die meisten Menschen sind in Flüssen gestorben, deutschlandweit 92 (2023: 77). Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem es mehr tödliche Unfälle in fließenden Gewässern gibt. In Seen sind bislang 77 Personen ums Leben gekommen (2023: 82). „Die strömenden Gewässer bergen die meisten Gefahren“, sagte Vogt. „Vom Schwimmen in Flüssen kann ich nur abraten.“ Insgesamt machten die Todesfälle in Seen und Flüssen zwei Drittel der Gesamtzahl aus. Auch in Schwimmbädern, Teichen und Kanälen kam es zu Todesfällen.