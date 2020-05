Untersuchungen zur Hygiene : Ministerium bescheinigt Badegewässern in NRW hohe Wasserqualität

Foto: dpa/Thomas Warnack 30 Bilder Die schönsten Badeseen in NRW

Düsseldorf Die meisten Badestellen in NRW sind hygienisch einwandfrei. In einem See sorgen Kanadagänse für eine schlechtere Bewertung. Eine gefährliche Belastung durch das Coronavirus konnte nicht nachgewiesen werden. Doch auch beim Baden am See gelten Abstandsregeln.

In Nordrhein-Westfalen gibt es 83 ausgewiesene EU-Badegewässer mit insgesamt 108 Badestellen, an denen während der Saison regelmäßig Untersuchungen der Wasserqualität stattfinden. Sie alle würden eine hohe Wasserqualität aufweisen, teilen das NRW-Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und das Landesumweltamt mit. Nach den aktuellen Daten der Untersuchungen weisen 104 Badestellen eine „ausgezeichnete“ und drei Badestellen eine „gute“ Wasserqualität auf. Diese Note bekamen der Baldeneysee in Essen, der Eiserbachsee bei Aachen und der Auesee in Wesel. Der Horstmarer See in Lünen habe eine „ausreichende“ Bewertung erhalten, da zahlreiche Kanadagänse dort leben und die Gewässerqualität beeinflussen.

Die routinemäßige Überwachung der Badestellen stellle sicher, dass das Baden in den ausgewiesenen EU-Badegewässern nur bei hygienisch einwandfreien Bedingungen erlaubt ist.

Nach derzeitigem Kenntnisstand und nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gebe es keinen Anlass zur Sorge, dass das Coronavirus über den Wasserweg übertragen wird. Auch nach Auskunft des Umweltbundesamtes sind bislang in Badegewässern keine relevanten Konzentrationen des Viru zu erwarten, die zu einer Infektion führen können.„Wenn es um die Wasserqualität geht, steht dem Badevergnügen in allen 83 Badegewässern Nordrhein-Westfalens nichts entgegen, vom Aasee bis zum Zieselsmaar. Aber die Freude währt nur dann, wenn alle umsichtig sind und die Hygiene- und Abstandsregeln konsequent einhalten“, sagt Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.