Kostenpflichtiger Inhalt: Sommerwetter am Wochenende : Sieben tolle Badeseen in NRW

Die Südsee in Xanten aus der Luft fotografiert. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Düsseldorf Am letzten Ferienwochenende in NRW kommt der Sommer noch einmal zurück. Mehr als 30 Grad und strahlender Sonnenschein werden erwartet. Wir geben Tipps, an welchen Badeseen es sich besonders gut aushalten lässt.