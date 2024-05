112 Badestellen getestet Badegewässer in NRW mit sehr guter Wasserqualität

An 104 der 112 Badestellen wurde die Wasserqualität im Jahr 2023 als ausgezeichnet bewertet, wie das Umweltministerium am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Drei weitere Stellen wurden als „gut“ eingestuft und lediglich eine - der Essener Baldeneysee Seaside Beach - als „ausreichend“. Für vier neue Schwimmstellen lagen noch nicht genügend Daten vor, sodass sie nicht beurteilt werden konnten.