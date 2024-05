Tödlicher Unfall in Bad Wünnenberg 81-jährige Radfahrerin stirbt nach Kollision mit Auto

Auch im Kreis Wesel ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein 33-Jähriger hat sich in Hünxe in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto überschlagen und ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Er sei in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke geprallt, teilte die Polizei mit. Nachdem sich das Auto dann überschlagen hatte, sei es auf dem Dach liegen geblieben. Die Feuerwehr habe den Mann aus dem Wagen geborgen. Er sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine genaue Unfallursache sei bislang nicht bekannt. Mit Unterstützung eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera sei der Bereich danach abgesucht worden, um sicherzugehen, dass sich dort keine weiteren Verletzten befanden.