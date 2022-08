Mit Betonwand abgestürzt : 37-Jähriger stirbt nach Arbeitsunfall auf Baustelle bei Paderborn

Bad Wünnenberg Ein 37-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle bei Paderborn ums Leben gekommen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Nach einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bad Wünnenberg bei Paderborn ist der Verunglückte gestorben. Der mit einem Rettungshubschrauber in eine Bielefelder Klinik gebrachte 37-Jährige sei wenige Stunden nach dem Unglück am Montag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.