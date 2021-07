Unfall in Bad Salzuflen : Zweijähriger von motorisiertem Krankenfahrstuhl erfasst

Bad Salzuflen Aus noch ungeklärter Ursache ist ein Kleinkind in Bad Salzuflen unter einen motorisierten Krankenfahrstuhl geraten. Wie schwer das Kind dabei verletzt wurde, ist noch nicht bekannt.

Ein Zweijähriger ist in Bad Salzuflen im Kreis Lippe von einem motorisierten Krankenfahrstuhl eines 90-Jährigen erfasst worden. Das Kleinkind kam vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ob und wie schwer das Kind verletzt wurde, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen. Der 90-Jährige blieb unverletzt.