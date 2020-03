Tötungsdelikt in Bad Salzuflen : Zwei Leichen gefunden - Mann soll Sohn und sich selbst getötet haben

Bad Salzuflen Nach dem Fund von zwei Leichen in einem Haus in Bad Salzuflen geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Ein Vater soll seinen Sohn und sich selbst getötet haben.

Nach ersten Erkenntnissen soll der Familienvater (43) zuerst seinen jugendlichen Sohn und dann sich selbst getötet haben. Die Mutter rettete sich am Dienstagmorgen verletzt auf die Straße, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Ein Zeuge rief die Rettungskräfte. Die 42-Jährige kam ins Krankenhaus. Die Polizei fand die Toten in der Wohnung der Familie in einem Mehrfamilienhaus. Die Hintergründe sind noch unklar, eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Leichen sollen am Donnerstag obduziert werden.