Handwerker in U-Haft Geplante Kita in Bad Salzuflen brannte bereits fünf Mal

Nach mehreren Fällen mutmaßlicher Brandstiftung auf einer Baustelle für einen neuen Kindergarten in Bad Salzuflen ist ein am Bau beteiligter Handwerker in Untersuchungshaft genommen worden. Das teilten die Polizei in Bielefeld und die Staatsanwaltschaft in Detmold am Freitag mit. Der in der Nacht zu Donnerstag bei einem erneuten Brand am Tatort festgenommene 40-Jährige habe in den Vernehmungen drei vorsätzliche Brandstiftungen eingeräumt. „Das Motiv wird derzeit im wirtschaftlichen und nicht im politischen Bereich gesehen.“