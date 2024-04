Person festgenommen Geplante Kita in Bad Salzuflen brennt bereits zum vierten Mal

Bereits zum vierten Mal hat es auf einer Baustelle für einen neuen Kindergarten in Bad Salzuflen gebrannt. Es deute vieles auf vorsätzliche Brandstiftung hin, noch in der Nacht sei eine Person festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Bielefeld am Donnerstag. Nachdem es in der Nacht zum Montag zum dritten Mal auf der Baustelle gebrannt hatte, brannte es nur drei Tage später erneut. Zur Schadenshöhe könne noch keine Aussage getroffen werden. Der Staatsschutz ermittele.