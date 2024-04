Person festgenommen Geplante Kita in Bad Salzuflen bereits zum vierten Mal angezündet

Bereits zum fünften Mal hat es auf einer Baustelle für einen neuen Kindergarten in Bad Salzuflen im Kreis Lippe gebrannt. In vier Fällen handele es sich mutmaßlich um vorsätzliche Brandstiftung, berichtete die Polizei in Bielefeld am Donnerstag. In der Nacht zuvor war eine tatverdächtige Person festgenommen worden. Ob diese Person dem Haftrichter vorgeführt werde, sei noch offen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Auch zur Motivlage könne man aktuell noch nichts sagen.