Hochhaus in Bad Salzuflen : Feuerwehr rettet 41 Menschen bei Wohnungsbrand

Bad Salzuflen Zwei Menschen sind bei einem Wohnungsbrand im Kreis Lippe in der Nacht zu Samstag verletzt worden. Dicker Rauch hatte das Treppenhaus blockiert, als die Feuerwehr eintraf.

41 Menschen sind bei einem Wohnungsbrand in Bad Salzuflen von Einsatzkräften gerettet worden. Es gab zwei Leichtverletzte, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. In dem Mehrfamilienhaus im Kreis Lippe hatte es in der Nacht zu Samstag in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus zunächst ungeklärter Ursache angefangen zu brennen.