Wegen gestörter Blutzirkulation : Feuerwehr in Bad Salzuflen befreit Mann von Ehering mit Hochleistungsfräse

Feuerwehr in Bad Salzuflen befreit Mann von Ehering mit Hochleistungsfräse

Bad Salzuflen Erst mit Hilfe der Feuerwehr hat es ein Mann in Bad Salzuflen geschafft, seinen Ehering abzulegen. Er meldete sich am Samstagnachmittag von sich aus, weil er den Ring nicht entfernen konnte.

Am Vortag war der Mann wegen eines gebrochenen Ringfingers ärztlich versorgt worden. Sein Finger schwoll danach immer weiter an und die Blutzirkulation wurde beeinträchtigt. Jegliche Versuche, den Ring selbstständig oder durch einen Juwelier zu entfernen, scheiterten, das gab die Feuerwehr an. Den Helfern gelang es dann auf der Wache, den „sehr stabilen“ Edelstahlring - mit einer Hochleistungsfräse und einer Infusion zum Kühlen - vorsichtig zu öffnen. Daraufhin nahm die Schwellung des Fingers ab und der Patient konnte die Wache nach 45 Minuten verlassen und nach Hause zurückkehren - mit seinem neuen „Andenken“.