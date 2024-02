Vorfall in Bad Salzuflen Falsche Polizisten täuschen Verkehrskontrolle vor und erbeuten Bargeld

Zwei Betrüger haben sich in Bad Salzuflen einem Autofahrer gegenüber als Polizisten ausgegeben und ihn während einer angeblichen Verkehrskontrolle bestohlen. Die beiden Betrüger lockten den 62-Jährigen an einer Raststätte unter einem Vorwand aus seinem Auto, um dann die Geldbörse zu entwenden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Danach hätten die falschen Polizisten die Raststätte in unbekannte Richtung verlassen.