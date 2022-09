Auto überschlug sich : Biene im Auto – 35-Jähriger Fahrer schwer verletzt

Bad Salzuflen Beim Verscheuchen einer Biene hat ein 35-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto überschlug sich.

Weil er anscheinend eine Biene vertreiben wollte, hat ein Mann im Kreis Lippe die Kontrolle über sein Auto verloren und sich mit dem Wagen überschlagen. Der 35-Jährige habe nach derzeitigem Kenntnisstand wohl eine Biene aus der Nähe seines Kopfes entfernen wollen, das Lenkrad verrissen und sei so nach links von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto sei dann gegen einen Baum geprallt und habe sich auf einem angrenzenden Acker überschlagen. Der schwer verletzte Autofahrer wurde nach dem Unfall am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht, das Auto wurde abgeschleppt.