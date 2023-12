Bad Salzuflen Beim Rückwärtsfahren Ehemann überrollt – Lebensgefahr

Beim Ausparken aus ihrer Garage hat eine 79-jährige Frau in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) ihren Ehemann übersehen und rückwärts überrollt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verletzte sich der 83-Jährige am Samstag so schwer, dass er vor Ort reanimiert werden musste. Er schwebt demnach weiterhin in Lebensgefahr. Die Frau wurde von einem Team der Feuerwehr psychologisch betreut.