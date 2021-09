Tat in Bad Salzuflen : Mann soll Mutter und Bruder erschossen haben

Im ostwestfälischen Bad Salzuflen soll ein 58 Jahre alter Mann seine Mutter und seinen Bruder erschossen haben. Er wurde noch am Tatort festgenommen.

Die Leichen der 84 Jahre alten Frau und des 63 Jahre alten Mannes seien in einem Haus im Ortsteil Wülfer-Bexten gefunden worden, teilten die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei in Bielefeld am Sonntag mit. Die Tat soll sich am Samstag ereignet haben. Der mutmaßliche Todesschütze sei bereits am Tatort widerstandslos festgenommen worden.