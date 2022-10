Eine Person leicht verletzt : Feuerwehr löscht Lagerhallen-Großbrand in Bad Oyenhausen

Foto: dpa/Lino Mirgeler 7 Bilder Gefahrenguthalle in Bad Oyenhausen in Flammen

Bad Oyenhausen Einen Großbrand hat die Feuerwehr in Bad Oyenhausen in der Nacht zu Freitag gelöscht. Unklar ist weiter, ob sich Menschen in der Halle befunden haben, in der das Feuer ausgebrochen war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr hat am frühen Freitagmorgen einen Großbrand in einer Gefahrenguthalle in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) gelöscht. Der Brand sei etwa um 0.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagvormittag. Eine hohe Rauchsäule habe weithin sichtbar über der Halle gestanden. Über die Gefahrenapp „Nina“ habe man die Bevölkerung vor Rauchgasen gewarnt; eine konkrete Gefahr habe jedoch nach Angaben des Sprechers nicht bestanden. Unklar war am Freitagmorgen weiterhin, ob sich Menschen in der Halle befanden.

Nach Angaben des WDR zog sich ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. In der Halle seien demnach tausende Haushalts-Batterien sowie Akkus gelagert gewesen, weshalb es im Zuge des Brandes auch zu kleineren Explosionen gekommen sei. Gegen 8.20 Uhr habe die Feuerwehr schließlich ihren Einsatz beenden können und das Gelände wieder an den Betrieb übergeben, sagte der Sprecher.

(toc/dpa)