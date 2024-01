Bad Oeynhausen Leichenfund in Müllcontainer von Klinik – Mordkommission ermittelt

Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebs in Bad Oeynhausen bei Bielefeld haben am Montag einen Toten in einem Müllcontainer entdeckt. Nach der Obduktion der Leiche am Dienstag richtete die Bielefelder Polizei eine Mordkommission ein. Laut gemeinsamer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei wurde der 22-jährige Mann mit einem spitzen Gegenstand getötet.