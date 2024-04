16-Jähriger erbeutet gewaltsam Handy Kinder entkommen Angreifer durch Sprung in Kanal in Bad Oeynhausen

Mit einem Sprung in einen Kanal haben sich zwei Kinder in Nordrhein-Westfalen vor einem Angreifer in Sicherheit gebracht. Feuerwehrkräfte konnten die unterkühlten Zwölf- und 13-Jährigen am Donnerstag (25. April 2024) aus dem Wasser retten, wie die Kreispolizei in Minden am Freitag (26. April) mitteilte. Der 16-jährige mutmaßliche Angreifer soll die Kinder zuvor geschlagen und mit einem Messer bedroht haben.