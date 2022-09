Verdacht auf Freiheitsberaubung und Körperverletzung : Werkstatt für Menschen mit Behinderung – Anklage gegen vier Mitarbeitende

Bad Oeynhausen,/Bielefeld Gegen drei Mitarbeitende und einen Arzt des Wittekindshofes in Bad Oeynhausen erhebt die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage. Ihnen werden gewalttätige Übergriffe gegenüber Menschen mit Behinderungen vorgeworfen.

In mehreren Fällen liegt der Verdacht der Freiheitsberaubung und gefährlichen Körperverletzung in einem Geschäftsbereich der Diakonischen Stiftung in Bad Oeynhausen vor, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf epd-Anfrage mitteilte. Bei den freiheitsentziehenden Zwangsmaßnahmen handelt es sich demnach um Fixierungen und Zimmereinschluss in einem sogenannten „Time-Out-Raum“, ohne dass ein richterlicher Beschluss vorgelegen hatte oder zur Weiterführung der Maßnahme eingeholt wurde.