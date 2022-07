In Bad Honnef : Rettungskräfte finden Tote im See

Rettungskräfte finden Tote im See in Bad Honnef. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Bad Honnef Die Rettungskräfte wurden am Mittwochmittag wegen der vermissten Frau alarmiert. Sie suchten in zwei Booten vergeblich nach ihr. Taucher fanden die Frau schließlich.

Eine Frau ist tot aus einem See in Bad Honnef geborgen worden. Die Rettungskräfte wurden am Mittwochmittag wegen der vermissten Frau alarmiert, wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef mitteilte. Sie suchten in zwei Booten vergeblich nach ihr, auch der Einsatz von zwei Drohnen brachte nichts. Schließlich fanden Taucher die Leiche unter Wasser. Die Todesursache war zunächst unklar.