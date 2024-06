Auszeichnung in Bad Honnef Meteorologe Sven Plöger wird neuer „Aalkönig“

Der Meteorologe Sven Plöger (57) wird im Oktober in Bad Honnef zum „Aalkönig“ gekürt. Der prominente Wettermoderator tritt dann die Nachfolge der SPD-Europapolitikerin Katharina Barley an, wie das sogenannte Aalkönigkomitee am Mittwoch in Bad Honnef mitteilte. Wie kaum ein anderer könne Plöger das erklären, was wir aktuell erleben, hieß es mit Blick auf Hochwasser, Starkregen und Klimawandel. „Er hilft uns das zu begreifen, was um uns herum geschieht – hier am Rhein, akut an der Donau, in Deutschland, in der Welt“, erklärte das Komitee.