Unfall in Bad Honnef Lastwagen fährt sich unter Brücke fest — Straße dicht

Bad Honnef · Die Eisenbahnbrücke war zu niedrig für den Anhänger eines Lastwagens in in Bad Honnef: Das Gefährt blieb am Freitag stecken und blockierte und stundenlang den Verkehr.

09.06.2023, 14:52 Uhr

Ein Lastwagen hängt in Bad Honnef mit halb zur Seite gekipptem Anhänger unter einer Brücke fest. Foto: dpa/Polizei Bonn

Nach Polizeiangaben wollte der Fahrer unter der Eisenbahnbrücke auf der L193 hindurchfahren, obwohl der Sattelzug zu hoch dafür war. Der Anhänger blieb hängen und kippte zur Seite. Mehrere Abschleppfahrzeuge waren nötig, um den Lkw zu befreien. Verletzt wurde niemand, es entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Der Fahrer erhielt ein Verwarngeld. Die L193 dient momentan als Umleitung für die wegen Bauarbeiten gesperrte B42 und war deshalb besonders stark befahren. Während der Bergungsarbeiten bildeten sich in beiden Richtungen und auf umliegenden Straßen Staus.

