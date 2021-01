Verfolgungsjagd in Bad Honnef : Autofahrer rammt auf Flucht Streifenwagen – Polizist schießt

Bad Honnef Bei einer Verfolgungsfahrt in Bad Honnef bei Bonn hat ein Polizist auf die Reifen eines flüchtigen Autofahrers geschossen. Der Fahrer konnte trotzdem entkommen.

Der Fahrer habe zuvor in einer Sackgasse gewendet, zwei die Straße versperrende Polizeiwagen gerammt und dann seine Flucht fortgesetzt, teilten die Beamten am Wochenende mit. Eine Polizistin habe sich bei dem Vorfall am frühen Samstagmorgen durch eine Sprung zur Seite in Sicherheit gebracht. Ein Beamter habe einen Schuss in Richtung der Autoreifen abgegeben, um den Flüchtigen zu stoppen. Der Fahrer entkam allerdings zunächst unerkannt. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt.