Fahrbahn wieder frei Zwei Verletzte nach Unfall auf A3 Richtung Oberhausen

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn 3 in Höhe Bad Honnef sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers war gegen 4.30 Uhr zunächst ein Auto aus noch unbekannter Ursache ins Schleudern geraten und hatte sich überschlagen. In der Folge fuhren ein weiterer Wagen und ein Lastwagen in die Unfallstelle.