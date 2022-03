Russisches Konsulat in Bad Godesberg : Weißes Pulver in Brief - Experten geben Entwarnung

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Update Bonn/Bad Godesberg Das russische Generalkonsulat in Bad Godesberg hat am Freitag ein Paket mit einem Pulver erhalten. Um was für eine Substanz es sich dabei gehandelt hat, war zunächst unklar. Am Abend gab die Polizei Entwarnung.

Nach Untersuchung durch die Experten sei man sicher, dass es sich nicht um eine gefährliche Substanz handele, hieß es am Freitagabend von der Polizei. Der Brief sei für weitere Untersuchungen sichergestellt worden. Die zwischenzeitlich vorsichtshalber eingerichtete Straßensperrung am Konsulat sei aufgehoben worden.

Am Mittag waren die Behörden über die Postsendung informiert worden. Eine ABC-Einheit der Bonner Feuerwehr nahm den Fund in Augenschein und sicherte ihn. Anschließend untersuchten Spezialisten der „Analytischen Task Force“ des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, die bei der Kölner Feuerwehr angesiedelt ist, den Stoff. Die Fachleute verfügen nach Auskunft der Feuerwehr Bonn über spezialisierte Messverfahren, um unbekannte chemische Substanzen zu identifizieren. Eine radiologische Gefährdung durch den Stoff hätten bereits die Feuerwehrleute aus Bonn ausschließen können.

(ahar/dpa)