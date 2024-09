Familie droht bis zu 250.000 Euro Bußgeld „Dieses Urteil läuft darauf hinaus, uns aus unserer Wohnung zu vertreiben“

Wie laut dürfen Kinder sein?Trotz einer „gesteigerte Duldungspflicht in Bezug auf Kinderlärm“ gibt es Grenzen. Ein Gericht in Bonn fällte in einem Nachbarschaftsstreit ein Urteil gegen eine Familie mit Kindern. (Symbolbild)

Foto: Wort & Bild Verlag/PlainpictureGmbH_NasosZovoilis