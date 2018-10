Bad Fredeburg: Mann vor Gaststätte im Sauerland niedergestochen

Bad Fredeburg Vor einer Gaststätte im Hochsauerlandkreis hat ein 26-Jähriger einen 23-Jährigen im Streit mit einem Messer angegriffen. Eine Notoperation konnte den Mann retten, der Angreifer wurde festgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bad Fredeburg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Vor einer Gaststätte in der Straße Am Kurhaus kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann aus Bestwig und einem 23-jährigen Mann aus Schmallenberg. Plötzlich zog der 26-jährige ein Messer und führte dem 23-jährigen starke Stich- und Schnittverletzungen am Körper zu.