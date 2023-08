Offene Forderungen über 250.000 Euro Wisent-Schutzprojekt stellt Insolvenz-Antrag

Der Träger des Artenschutzprojekts für Deutschlands einzige freilebende Wisent-Herde hat einen Insolvenz-Antrag gestellt. Angesichts offener Forderungen von klagenden Waldbesitzern in Höhe von jährlich 250.000 Euro sei dies die einzige Möglichkeit, die Arbeit des Vereins fortzusetzen, teilte der Wisent-Trägerverein am Montag in Bad Berleburg mit.