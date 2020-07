Verletzter in Bad Berleburg : Patient schlägt Rettungssanitäter während Transport ins Gesicht

Bad Berleburg Ein verletzter 68-Jähriger im Kreis Siegen-Wittgenstein musste unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht werden, weil er sich auf dem Weg dorthin mit den Rettungskräften anlegte.

Demnach war der Mann am Samstag in seiner Wohnung in Erndtebrück gestürzt und hatte sich am Kopf verletzt. Ein Rettungswagen sollte den 68-Jährigen ins Krankenhaus nach Bad Berleburg bringen. Während der Fahrt habe er dann die Sicherheitsgurte der Trage gelöst. Als der Sanitäter diesen wieder schließen wollte, habe der Patient ihm ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt.