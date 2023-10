Backstage in Museen in NRW Tag der Restaurierung mit 200 Veranstaltungen

Am Sonntag öffnen Restauratoren in Museen und Archiven ihre Werkstätten. In Bonn können Besucher im LVR-Landesmuseum in einer temporären Mosaikwerkstatt die Arbeit an einem Mosaik aus der Römerzeit verfolgen. In Düsseldorf öffnet das Restaurierungszentrum der Stadt die Türen zu seinen Laboren und Werkstätten. Die Düsseldorfer Fachleute betreuen 3,5 Millionen Objekte aus 3000 Jahren, von Kunst und Medieninstallation bis zu Skulpturen im öffentlichen Raum. Nach Angaben des Verbands der Restauratoren gibt es bundesweit etwa 200 Veranstaltungen beim 6. Europäischen Tag der Restaurierung am Sonntag.