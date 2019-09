„Nichts ist mehr wie es war“ : Freudenberg gedenkt in Gottesdienst der Unglücksopfer vom „Backesfest“

Freudenberg Eine Woche nach dem Unglück bei einem Dorffest im Siegerland mit einer Toten und 13 Verletzten ist am Sonntag in einem Gottesdienst der Opfer gedacht worden. Das Entsetzen ist noch immer groß.

„Die Erschütterung vom vergangenen Sonntag hat unsere Welt hier verändert“, sagte Pfarrer Oliver Günther in seiner Predigt vor rund 400 Menschen in der Evangelischen Kirche Alchen. „Wir sind andere geworden. Nichts ist mehr wie es war.“ Die Menschen müssten mit dem Unsagbaren weiter leben und weinten Tränen des Leidens, des Schocks, der Verzeiflung und der Ohnmacht, aber auch Tränen der Solidarität und der Hoffnung.

Beim traditionellen „Backesfest“ in Alchen, einem 1.900-Einwohner-Stadtteil von Freudenberg, war laut Polizei eine große doppelwandige Bratpfanne aufgeplatzt und Öl in die Gasflamme gelangt. Durch die Explosion und eine große Stichflamme wurden die umstehenden Menschen verletzt. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich dort mehr als hundert Menschen auf. Eine 67-jährige Frau starb am Montag in einer Dortmunder Klinik.