Unfall bei „Backesfest“ in Freudenberg : Frau stirbt nach Fettexplosion bei Volksfest – fünf Menschen schwer verletzt

Unfall bei „Backesfest“ in Freudenberg

Freudenberg Bei einer Explosion auf dem „Backesfest“ im Siegerland sind 14 Menschen am Sonntag zum Teil schwer verletzt worden. Nun ist eine Frau gestorben, eine weitere Person kämpft noch um ihr Leben. Ersten Angaben zufolge war Fett in einer Bratpfanne explodiert.

Bei einer schweren Explosion auf einem Dorffest im Siegerland wurden am Sonntag 14 Menschen verletzt, sechs von ihnen lebensgefährlich. Eine 67-jährige Frau ist jetzt infolge ihrer schweren Brandverletzungen in einer Dortmunder Klinik gestorben.

Eine Person schwebt laut Polizei weiter in Lebensgefahr. Die vier anderen, die am Wochenende auch als lebensgefährlich verletzt galten, seien inzwischen stabil. Die meisten Opfer erlitten schwere Brandverletzungen, eine weitere Person einen Herzinfarkt.

Seit Montagmorgen untersucht ein Sachverständiger den Unglücksort. Das sagte ein Polizeisprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte auf dem Fest in Freudenberg-Alchen am Sonntag Fett in einer großen Bratpfanne explodiert sein.