Tödlicher Unfall bei „Backesfest“ in Freudenberg : Explodierte Pfanne war Marke Eigenbau

Freudenberg 14 Menschen waren bei der Explosion teils schwer verletzt worden. Eine Frau ist gestorben, eine weitere Person kämpft noch um ihr Leben. Das explodierte Fett befand sich in einer selbstgebauten Pfanne. Dies muss aber nicht unbedingt etwas mit dem Unfall zu tun haben.

Der Zustand von vier weiteren Menschen, die nach der Verpuffung im Siegerland zwischenzeitlich in Lebensgefahr schwebten, war am Montag aber wieder stabil, hieß es weiter.

Mit einer riesigen Stichflamme war am Sonntag in Freudenberg-Alchen aus noch unklarer Ursache eine gasbetriebene übergroße Bratkartoffel-Pfanne unter einem überdachten Grillstand explodiert. Das Feuer, das wegen der Überdachung nicht nach oben habe ausweichen können, habe sich seitwärts bewegt und so Umstehende verletzt. Fünf Menschen erlitten schwere Brandverletzungen, einer einen Herzinfarkt. Rettungshubschrauber brachten sie in Spezialkliniken.