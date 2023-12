Top Ten der Babynamen Das sind die beliebtesten Vornamen in NRW 2023

Emilia und Noah bleiben laut des Experten Knud Bielefeld die beliebtesten Vornamen für Babys in Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einem Ranking des Hobby-Namensforschers für das Jahr 2023 hervor, das am Freitag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlicht wurde. Die beiden Namen stehen mittlerweile im vierten Jahr an der Spitze in NRW. Sie lösten einst Mia und Ben ab.