Filmfirma sucht Komparsen: Küssende Paare aus NRW für Serie „Babylon Berlin“ gesucht

Düsseldorf Für die Dreharbeiten zur neuen Staffel der TV-Serie „Babylon Berlin“ in NRW werden am Samstag 500 Komparsen und 40 Kleindarsteller gesucht. Wer genommen wird muss bereit sein, sich die Haare schneiden zu lassen.

In Bonn, Solingen, Krefeld, Düren und Köln werden zwischen Mitte Februar und Mitte März Szenen für die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ gedreht. Die Burg Drachenfels wird etwa eine Kulisse der neuen Staffel sein. Insgesamt werden 500 Komparsen und 40 Kleindarsteller benötigt, die stilistisch perfekt in Zeit der Weimarer Republik passen sollen. Die Auswahl wird am kommenden Samstag in Bonn getroffen. Tabu sind deshalb Strähnchen und offensichtlich gefärbte Haare, Solariumsbräune und sichtbare Piercings oder Tattoos. „Die Bewerber erwartet eine kleine Zeitreise zum Ende der 20er Jahre“, sagt Gregor Weber, Chef der Castingagentur Eick. Und so sollen die Komparsen auch aussehen. „Das bedeutet auch, dass man sich bei Bedarf die Haare schneiden lassen muss.“ Später soll es für die erfolgreichen Kandidaten noch eine Kostümprobe geben, vielleicht in Düren.