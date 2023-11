Vater freigesprochen Baby in Essen zu Tode geschüttelt

Der Angeklagte selbst hatte die Vorwürfe im Prozess von Anfang an bestritten. Zur Tatzeit waren beide Eltern mit ihren zwei Kindern in der gemeinsamen Essener Wohnung. Dass die Mutter ihr Kind zu Tode geschüttelt haben könnte, kann laut Urteil ebenfalls nicht festgestellt werden. „Strafrechtlich bleibt die Tat ungesühnt“, so der Richter.