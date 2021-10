B67 bei Bocholt : Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall mit sechs Autos

Bocholt Bei einem Unfall mit sechs Autos ist in Bocholt ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei sprach am Samstagmorgen von mehreren Verletzten, ohne genaue Zahlen zu nennen.

Am Freitagabend waren auf der Bundesstraße 67 zunächst zwei Autos in entgegengesetzter Fahrtrichtung zusammengeprallt. In der Folge kollidierten dann vier weitere Fahrzeuge mit den Unfallwagen. Ein 60 Jahre alter Mann wurde bei dem ersten Unfall so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste und kurz darauf starb. Die Feuerwehr hatte elf Verletzten gemeldet, darunter drei Schwerverletzte.