Rettungshubschrauber im Einsatz Acht Verletzte bei Autounfall in Höxter– darunter zwei kleine Kinder

Acht Menschen sind bei einem Verkehrsunfall auf der B239 in Höxter-Fürstenau verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Eine Mutter wurde mit ihren beiden 3 und 4 Jahre alten Kindern, von denen eines als schwerverletzt eingestuft wurde, per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte.