Axtmörder von Kalletal Zeugin sagt per Video aus Ukraine aus

Im Prozess gegen den sogenannten Axtmörder von Kalletal sagt am Montag vor dem Landgericht Detmold die wichtigste Zeugin aus. Die Ex-Freundin des Angeklagten wird aus einem Gericht in der Nähe von Kiew per Videotechnik zugeschaltet. So ist es zumindest geplant, wie ein Gerichtssprecher der dpa sagte. Nach einer ersten Planung war die Videoschaltung für Montag gegen 9.00 Uhr vorgesehen. Die Behörden in der Ukraine baten aber darum, diese Schalte auf den Mittag zu verschieben. „Die Gefahr eines Stromausfalls so früh am Morgen ist wohl zu groß“, sagte Gerichtssprecher Wolfram Wormuth im Vorfeld der Deutschen Presse-Agentur. Aus diesem Grund war der Start des Verhandlungstages um zwei Stunden nach hinten verlegt worden.