Autounfall in Bochum : Zwei Schwerverletzte nach Kollision mit Straßenbahn

Autounfall in Bochum

Bochum-Wattenscheid Direkt vor dem Rathaus in Bochum-Wattenscheid hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Personen sind bei einem Crash mit der Straßenbahn in ihrem Auto eingeklemmt worden.

In Bochum-Wattenscheid sind zwei Personen mit ihrem Auto mit der Straßenbahn kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr Bochum mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr am Montag. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt.