Autos wenden im Stau auf A46 „Das ist Wahnsinn – die Übeltäter müssen hart bestraft werden“

„Niemand im Stau weiß, was vorne an der Unfallstelle gerade los ist und was noch benötigt wird. Möglicherweise sind Personen eingeklemmt und weitere Rettungs- und Bergungsfahrzeuge müssen noch durch“, so der Sprecher. „Und stellen Sie sich vor, Sie wären Fahrer eines Rettungsfahrzeuges und plötzlich kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Das ist nicht auszudenken“, betonte der Sprecher weiter. „Auch für die Menschen an der Unfallstelle, die möglicherweise noch gerettet werden müssen oder selbst Rettungsmaßnahmen durchführen, ist dieses Verhalten hochgradig gefährlich.“