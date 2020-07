Autonomes Fahren : NRW-Verkehrsminister fordert Gesetzentwurf für „Geister-Autos“

Düsseldorf In Monheim fahren seit Februar autonome Busse – in denen aber noch ein Aufpasser sitzt. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst würde gerne einen Schritt weiter gehen. Doch für fahrende Autos ganz ohne Insassen fehlt bisher der rechtliche Rahmen.

Wüst sieht NRW als „Modellregion für eine intelligente, vernetzte Mobilität der Zukunft“. Das autonome Fahren werde „die Mobilität, besser, sauberer und sicherer machen“. Der Minister denkt konkret an Fahrzeuge, die von einem sogenannten Steward aus einem Leitstand heraus überwacht und notfalls per Fernsteuerung übernommen werden. Das höchste der Gefühle sind bisher kleine autonome Busse in Monheim, in denen jeweils noch ein „Operator“ sitzt, der aufpasst und im Zweifel via Joystick das Fahrzeug zum Beispiel um ein Hindernis lenkt.