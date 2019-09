Vollsperrung nach Unfall : Autofahrer müssen nach Unfall auf A2 Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen

Autofahrer müssen nach Unfall auf A2 Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen

Bad Eilsen Wegen einer Vollsperrung der A2 in Niedersachsen haben viele Autofahrer die Nacht in ihren Fahrzeugen verbringen müssen. Der Verkehr staute sich auf 20 Kilometern.

Der Autobahnabschnitt wurde am Samstagmorgen gegen 4 Uhr wieder freigegeben, wie die Polizei mitteilte. Die insgesamt zwölfstündige Sperrung hatte zwischenzeitlich für einen 20 Kilometer langen Stau gesorgt. Auch die Nebenstrecken waren nach Angaben der Polizei komplett überlastet.

Von der Sperrung waren vor allem Lkw-Fahrer betroffen. Viele von ihnen hatten die unfreiwillige Pause nach Polizeiangaben genutzt, um sich in ihren Fahrzeugen auf dem Standstreifen schlafen zu legen. Rund hundert Fahrer wurden in den Morgenstunden durch Lautsprecherdurchsagen geweckt. Hilfskräfte der Johanniter und des Roten Kreuzes standen in der Nacht im Stau für mögliche Notfälle zur Verfügung.